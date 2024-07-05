Это был фейк. МОК опроверг слухи об отмене Олимпийских игр

МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады в Париже

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Организаторы Олимпийских игр-2024 в социальных сетях рассказали, что соревнования начнутся в назначенное время, несмотря на выборы во Франции и геополитические катаклизмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Международный олимпийский комитет опроверг слухи о том, что ОИ-2024 минут отменить. Их начали распространять после крайне неосторожных комментариев президента Франции Эммануэля Макрона о возможности гражданской войны в стране и на фоне перспектив вторжения израильской армии в Ливан, что выведет ближневосточный конфликт на новый уровень.

Организаторов Олимпиады это не смутило, и разговоры о неуместности глобальных спортивных шоу в текущий момент олимпийские чиновники называют "кампанией по дезинформации", пишет "СЭ".

Сам Макрон накалил обстановку перед Играми-2024. В конце июня он заявил, что предлагаемые левой и правой оппозицией решения, в том числе в сфере борьбы с миграцией, разделяют общество по религиозному и социальном признаку, провоцируя гражданскую войну. Чтобы этого не произошло, как считает французский лидер, избиратели должны проголосовать за его собственную центристскую коалицию "Вместе".