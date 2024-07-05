Олимпиаду впервые будет комментировать нейросеть

Впервые ИИ будет комментировать соревнования на ОИ-2024

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международный олимпийский комитет продолжает удивлять новостями об Олимпийских играх в Париже. На этот раз стало известно, что соревнования будет комментировать нейросеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Крупнейшая телекомпания США NBC, которой принадлежат права на показ Олимпиады в Северной Америке, пошла на смелый эксперимент — часть трансляций будет сопровождаться сгенерированным нейросетью голосовым потоком.

Для этого разработана специальная программа Your Daily Olympic Recap on Peacock, она будет обладать словарным запасом в семь миллионов различных вариаций языковых выражений известного комментатора Эла Майклза, взятыми за долгие годы его работы на NBC.

Система постарается адаптироваться под происходящее на спортивной площадке и искать наиболее релевантные фразы Эла. Она может и генерировать новые словесные конструкции, и даже произносить слова, которых не было в изначальном лексиконе программы, но тут уже могут быть заметны ошибки, пишет "СЭ".