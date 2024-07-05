Российских фигуристов в мае не проверяли на допинг.
С января по апрель же были протестированы Российским антидопинговым агентством 59 человек, пишет портал "СЭ".
Ранее в организации проинформировали о снижении количества запросов на использование запрещенных лекарств в июне 2024-го года.
С января этого года российское антидопинговое агентство собрало уже 5062 теста. За 2023 год РУСАДА протестировало 11 091 раз, в 2022-м — 11 053.
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.