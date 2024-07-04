Роман Нагучев считает, что Испания и Германия покажут весёлый футбол

Роман Нагучев ждет весёлого футбола в четвертьфинале Евро

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный комментатор Роман Нагучев прогнозирует весёлый футбол в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу между Испанией и Германией.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Об Испании

Испания отлично показывает себя на текущем чемпионате Европы. На групповой стадии турнира "Красная фурия" стала единственной командой, трижды победившей. Команда всухую обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

"Наиболее результативно "Красная фурия" сыграла в последней встрече с Грузией. Хоть и на 18-й минуте защитник команды Робен Ле Норман отправил мяч в свои ворота, это только разозлило Испанию и футболисты забили 4 гола", — цитирует комментатора "СЭ".

О Германии

Германия уверенно играет на домашнем чемпионате. Немцы отлично показали себя в групповом этапе, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0).

Очные противостояния Испании и Германии идут в равной борьбе. В пяти предыдущих матчах они одержали по одной победе при трех ничьих.

"Думаю, в матче Испания — Германия будет открытый футбол, так как на Евро-2024 обе сборные играют очень весело. В связи с этим достаточно высока вероятность того, что в предстоящей встрече мы увидим много ударов по воротам. Ставка на общий тотал ударов больше 25,5 вполне может сыграть. Кроме того, можно поставить на ауты. Во встрече Испании и Германии ставка на тотал аутов меньше 32,5 будет железным вариантом. На это дают коэффициент 1.64", — уточнил Нагучев.