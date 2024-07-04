Трусова собирается выступить на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Александра Трусова собирается выступать на контрольных прокатах национальной сборной.
Они пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.
20-летняя фигуристка планирует выступать на льду. Однако ее решение будет принято по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией Федерации фигурного катания на коньках России, пишет РИА Новости.
Ранее Александра Трусова объявила о помолвке.
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