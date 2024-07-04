Трусова собирается выступить на контрольных прокатах сборной России

Трусова может выступить на контрольных прокатах команды РФ

Российская фигуристка Александра Трусова собирается выступать на контрольных прокатах национальной сборной.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Они пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.

20-летняя фигуристка планирует выступать на льду. Однако ее решение будет принято по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией Федерации фигурного катания на коньках России, пишет РИА Новости.

Ранее Александра Трусова объявила о помолвке.