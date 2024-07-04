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Трусова собирается выступить на контрольных прокатах сборной России

Трусова может выступить на контрольных прокатах команды РФ

Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова собирается выступать на контрольных прокатах национальной сборной. 

Трусова может выступить на контрольных прокатах команды РФ
Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Они пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.

20-летняя фигуристка планирует выступать на льду. Однако ее решение будет принято по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией Федерации фигурного катания на коньках России, пишет РИА Новости.

Ранее Александра Трусова объявила о помолвке. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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