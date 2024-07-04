Сербский теннисист Новак Джокович хочет выучить русский язык: почему это важно для мирового тенниса

Сербский теннисист Новак Джокович начинает изучение русского языка

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович, вторая ракетка мира, объявил о своем решении начать изучать русский язык. Он выразил надежду, что изучение будет легче благодаря общему славянскому происхождению обоих языков.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

Кроме того, Джокович отметил, что интересуется также китайским и другими восточными языками, однако считает, что на это потребуется слишком много времени.

Интерес к русскому языку является лишь одним из проявлений его увлечения русской культурой. В прошлом году на книжной ярмарке он выразил свою любовь к чтению русской литературы. Кроме того, недавно было подтверждено его участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где он в четвертый раз в карьере будет защищать свои цвета.

На данный момент Джокович является самым успешным теннисистом в истории по количеству побед на турнирах Большого шлема с 24 титулами. Его последний матч на Уимблдонском турнире завершился победой над чешским теннисистом Витом Коприровым со счетом 6:1, 6:2, 6:2.