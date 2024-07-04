"Германия — немцам, иностранцы — вон": Австрийцы скандировали расистские лозунги на матче Евро-2024

Австрийцы скандируют расистские лозунги на Евро-2024

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Австрийские болельщики выкрикивали расистские лозунги на матче чемпионата Европы по футболу 2024 года в Лейпциге, Германия, сообщает dpa.

Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

Согласно источнику, фанаты скандировали "Германия — немцам, иностранцы — вон" на мотив песни L'amour toujours. Полиция начала расследование и завела уголовное дело.

Ранее стало известно, что защитник сборной Турции Мерих Демирал отпраздновал гол в ворота австрийской команды в матче 1/8 финала Евро-2024 жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Демирала, назвав его поведение неподобающим.

Чемпионат Европы-2024 проходит до 14 июля в десяти городах Германии. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения УЕФА.