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Эксперт: Физическая нагрузка во время жары должна быть контролем

Эксперт объяснил, чем опасен "эффект кондиционера" при тренировках в жару

1:24
Спорт

Андрей Малыгин, руководитель кафедры спортивного маркетинга на факультете индустрии спорта Университета "Синергия", подчеркивает важность особого контроля за физической нагрузкой во время жары.

Эксперт объяснил, чем опасен "эффект кондиционера" при тренировках в жару
Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia, CC BY-SA 3.0

Он отмечает, что в условиях сильной жары не рекомендуется проводить тренировки и соревнования на открытом воздухе, такие как бег, командные игры и тяжелая атлетика. Даже занятия водными видами спорта в открытых водоемах могут быть опасными без соответствующих мер защиты от высоких температур и солнечных лучей.

Малыгин рекомендует снижать нагрузку, использовать специальную одежду и головные уборы, применять кремы от солнца, выбирать правильное время для занятий спортом (например, раннее утро), обеспечивать затененные места для отдыха и поддерживать достаточное употребление воды. Недооценка физической активности в жару может привести к тепловым ударам, ожогам кожи, нарушениям сердечной деятельности и обезвоживанию.

Для тренировок в жаркие периоды рекомендуется выбирать виды спорта, которые можно заниматься в помещениях, такие как залы и бассейны. Однако следует быть осторожными, поскольку резкие перепады температур и холодные сквозняки могут вызвать простудные заболевания, известные как "эффект кондиционера".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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