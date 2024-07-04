Андрей Малыгин, руководитель кафедры спортивного маркетинга на факультете индустрии спорта Университета "Синергия", подчеркивает важность особого контроля за физической нагрузкой во время жары.
Он отмечает, что в условиях сильной жары не рекомендуется проводить тренировки и соревнования на открытом воздухе, такие как бег, командные игры и тяжелая атлетика. Даже занятия водными видами спорта в открытых водоемах могут быть опасными без соответствующих мер защиты от высоких температур и солнечных лучей.
Малыгин рекомендует снижать нагрузку, использовать специальную одежду и головные уборы, применять кремы от солнца, выбирать правильное время для занятий спортом (например, раннее утро), обеспечивать затененные места для отдыха и поддерживать достаточное употребление воды. Недооценка физической активности в жару может привести к тепловым ударам, ожогам кожи, нарушениям сердечной деятельности и обезвоживанию.
Для тренировок в жаркие периоды рекомендуется выбирать виды спорта, которые можно заниматься в помещениях, такие как залы и бассейны. Однако следует быть осторожными, поскольку резкие перепады температур и холодные сквозняки могут вызвать простудные заболевания, известные как "эффект кондиционера".
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота