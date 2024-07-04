Карен Хачанов объяснил причины своего решения отказаться от участия в Олимпийских играх-2024

Российский теннисист Карен Хачанов, который стал серебряным призёром Олимпиады-2020 и занимает 22-е место в мировом рейтинге, объяснил причины своего решения отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.
Он отметил, что основной причиной является его расписание и состояние здоровья после травмы, из-за которой он не играл весь прошлый летний сезон. Хачанов пояснил, что переход с травяного покрытия на грунт для одного турнира и затем сразу же переход на хард без должной подготовки будет слишком тяжелым для его организма.
Он также отметил, что иногда возникают небольшие проблемы из-за предыдущей травмы, и чтобы избежать их, ему необходимо уделить больше внимания работе с физиотерапевтом и тренером по физподготовке.
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