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Карен Хачанов объяснил причины своего решения отказаться от участия в Олимпийских играх-2024

Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов отказался ехать на ОИ-2024 в Париж

0:53
Спорт

Российский теннисист Карен Хачанов, который стал серебряным призёром Олимпиады-2020 и занимает 22-е место в мировом рейтинге, объяснил причины своего решения отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.

Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов отказался ехать на ОИ-2024 в Париж
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, CC BY 2.0

Он отметил, что основной причиной является его расписание и состояние здоровья после травмы, из-за которой он не играл весь прошлый летний сезон. Хачанов пояснил, что переход с травяного покрытия на грунт для одного турнира и затем сразу же переход на хард без должной подготовки будет слишком тяжелым для его организма.

Он также отметил, что иногда возникают небольшие проблемы из-за предыдущей травмы, и чтобы избежать их, ему необходимо уделить больше внимания работе с физиотерапевтом и тренером по физподготовке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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