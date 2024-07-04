В спортивной борьбе россиянки в тройке лидеров

Российские борицы продемонстрировали отличные результаты

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

В сербском городе Нови-Сад состоялось первенство Европы по спортивной борьбе.

Фото: freepik.com by viarprodesign is licensed under Free More info

В соревнованиях участвовала сборная России, которая продемонстрировала отличные результаты. Спортсменка из Бурятии Должон Цынгуева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Еще одна российская спортсменка Дарья Фролова из Красноярского края стала обладательницей серебряной медали в весовой категории до 65 кг.

Дарья родилась и выросла в Улан-Удэ, где тренировалась под руководством Натальи Таракановской. Впереди она переехала в Красноярск, где сейчас продолжает заниматься под руководством Лидии Карамчаковой и Виктора Райкова.

Еще одним успешным участником соревнований стала Александра Березовская из Иркутской области, которая одержала победу в весовой категории до 43 кг.