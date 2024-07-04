Муфтии России: число футболистов-мусульман в сборных Европы увеличится

Футболисты-мусульмане будут все чаще встречаться в национальных сборных западноевропейских стран. Так считают представители духовных управлений мусульман России.
"Тут много причин. Приезжают молодые, здоровые, злые в хорошем смысле слова ребята из Африки, Азии. Им нужно утверждаться на новом месте и им нечего терять, потому что все, что у них есть — они сами, данная Аллахом жизнь и их семья. Вот и бьются ребята…На Евро болею за сборную Турции", — цитирует РИА Новости муфтия Исмаила Бердиева.
Чемпионат Европы по футболу проходит в 10 городах Германии.
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