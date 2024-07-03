Тренера сборной России по вольной борьбе задержали в Москве

Тренера сборной РФ по вольной борьбе арестовали за содействие терроризму

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший тренер сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду стал обвиняемым по делу о содействии терроризму. Его арестовал Щербинский суд Москвы.

Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исматзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа", — цитирует судью РИА Новости.

Исматзоду обвиняют в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности или подготовке лица в целях совершения такого преступления. Теперь тренер может сесть в тюрьму на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

Дело в том, что один из родственников Исматзоды воюет в Сирии, а также преследуется за терроризм в Таджикистане. Тренер по вольной борьбе якобы переводил ему деньги.

Сам тренер уверяет, что он не поддерживал общение с родственником, который уехал в Сирию, как и с какими-либо другими людьми, исповедующими радикальный ислам. По его словам, переводы Мамедову были, он тогда был обычным гражданином, работал в такси.