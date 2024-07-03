Могут себе позволить: игрока сборной Турции собирается выкупить "Спартак"

ФК "Спартак" собирается купить Актюркоглу благодаря бюджету в 50-70 млн евро

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московский футбольный клуб "Спартак" хочет купить футболиста национальной сборной Турции Керема Актюркоглу. Это стало возможным благодаря трансферному бюджету в 50-70 млн евро. Об этом рассказал футбольный агент Герман Ткаченко на YouTube-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Ранее в турецких СМИ писали на счет предложения от российского "Спартака" стамбульскому клубу по трансферу Актюркоглу. Он якобы заменит Квинси Промеса.

"У "Спартака" громадный трансферный бюджет — 50-70 млн евро. Они будут все сейчас опровергать, но я просто знаю. У "Спартака" есть деньги", — цитирует Ткаченко РИА Новости.

Он добавил, что возможно, это бюджет на два окна, но он есть.

"Сильный "Спартак" нужен всей лиге. Насколько я понимаю, один из самых ярких игроков в Турции, который в "Галатасарае" играет, Керем Актюркоглу, может перейти в "Спартак", — заключил агент.