Месси не вошел в тройку лучших исполнителей штрафных XXI века

Месси не попал в топ-3 исполнителей штрафных XXI века

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси не включили в топ-3 исполнителей штрафных этого века.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Agência Brasil, CC BY 3.0

А не включил его портал FourFourTwo. 37-летний футболист 51 раз за всю карьеру попадал в ворота соперника со штрафных. Из-за этого он находится на пятом месте рейтинга. На вершине рейтинга — бразилец Жуниньо Пернамбукану, второе место досталось футболисту из Нидерландов Рональду Куману, на третьем месте расположился серб Синиша Михайлович.

Кроме того, в десятку рейтинга включили: 4. Зико (Бразилия), 5. Месси (Аргентина), 6. Диего Марадона (Аргентина), 7. Сюнсуке Накамура (Япония), 8. Алессандро Дель Пьеро (Италия), 9. Дэвид Бекхэм (Англия), 10. Роналдиньо (Бразилия). На 12-с месте расположился Пеле, а на 15-м — Рожерио Сени, пишет РИА Новости.