Еще одна теннисистка отказалась ехать на Олимпиаду

Потапова ответила отказом на приглашение на Олимпиаду от МОК

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская теннисистка Анастасия Потапова не приняла приглашение Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры в Париже, рассказали на официальном сайте МОК.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, CC BY-SA 2.0

Дело в том, что в случае соглашения ей пришлось бы участвовать в нейтральном статусе.

Однако на Олимпиаде из теннисистов все таки выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они приняли приглашения МОК.

Не поедут выступать в Париж: Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская, пишет РИА Новости.