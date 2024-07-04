Еще одна теннисистка отказалась ехать на Олимпиаду

Российская теннисистка Анастасия Потапова не приняла приглашение Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры в Париже, рассказали на официальном сайте МОК.
Дело в том, что в случае соглашения ей пришлось бы участвовать в нейтральном статусе.
Однако на Олимпиаде из теннисистов все таки выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они приняли приглашения МОК.
Не поедут выступать в Париж: Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская, пишет РИА Новости.