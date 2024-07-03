Медведев рассказал о курьёзной ошибке в матче с Мюллером на Уимблдоне-2024

Медведев прокомментировал ошибку в ходе игры с Мюллером

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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира теннисист из России Даниил Медведев впервые прокомментировал свой выход в третий круг Уимблдона-2024.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY-SA 4.0

Он рассказал и о своей курьёзной ошибке в первой партии матча. Дело в том, что Даниил забыл, что тай-брейк играется до 7 очков и раньше времени решил отдохнуть на скамейке.

"В концовке первого сета у меня были плохие мысли. При счёте 3:6 на тай-брейке я думал, что проиграл сет, пошёл на своё место. Судья мне говорил: "6:3, 6:3, 6:3", а я даже не слышал", — цитирует Медведева "Чемпионат".

Во втором круге соревнований россиянин выиграл 102-ю ракетку мира Александра Мюллера из Франции.