Орлов назвал козыри в игре сборных Испании и Германии на Евро-2024

Комментатор Орлов рассказал о предстоящем матче Евро между Испанией и Германией

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу между национальными командами Испании и Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

"Испанцы сейчас, на мой взгляд, претенденты №1 на выигрыш Кубка Европы. Но в их столкновении с немцами очень трудно что-либо предсказать. Тут уже такие мастера с обеих сторон", — сказал он.

По словам Орлова, у испанцев хорошая полузащита, три хороших нападающих. Альваро Мората проигрывает по КПД Уильямсу и Ямалю, однако тоже полезен. А Ямаль — просто потрясает, пишет "Чемпионат".

"Сборная Германии играет дома. Немецкие команды уже 50 лет, с ЧМ-1974, славятся своим победным духом. Всё время они где-то рядом с финалом. А испанцы всё-таки молодые", — заключил он.

Матч Германии против Испании пройдет 5 июля.