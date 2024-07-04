Фергюсон высказался о будущем Роналду: футбольные болельщики будут разочарованы

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Алекс Фергюсон о Роналду: не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м

Спорт

Бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал, что думает о перспективах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в национальной команде.

Алекс Фергюсон о Роналду: не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Фергюсон не видит игры Криштиану в 2026-м году. По его словам, футбол с каждым годом становится более быстрым и атлетичным.

"Центральным нападающим выделяется все меньше пространства. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше", — сказал Фергюсон, слова которого приводит "Чемпионат".

Он добавил, что ещё пара титулов не играет особой роли для Криштиану. 5 июля в 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Францией.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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