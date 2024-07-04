Голкипер Эдерсон может стать одноклубником Роналду

Вратарь Эдерсон может перейти в "Аль-Наср"

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер "Манчестер Сити" Эндерсон Мораес может перейти в "Аль-Наср". В последнем ФК играет Криштиану Роналду.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Руководство "Аль-Наср" сделало вратарю предварительное предложение по условиям личного контракта, но ещё не получило ответа. Эдерсон же допускает возможность ухода из "Ман Сити", пишет Footmercato.

Футболист защищает ворота "Манчестер Сити" после ФК "Бенфики" с июля 2017 года. Его стоимость составляла € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл "на ноль", а в остальных пропустил 34 мяча.