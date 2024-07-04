Ньюи прокомментировал конфликт Ферстаппена и Норриса

Ньюи рассказал об инциденте во время гонки Гран-при Австрии

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Глава технического отдела "Ред Булл" Эдриан Ньюи прокомментировал инцидент, который произошел во время гонки Гран-при Австрии. Участниками конфликта стали пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен и гонщик Ландо Норрисом из "Макларена".

Фото: wikimapia by Morio, CC BY-SA 4.0

Дело в том, что на финише их болиды столкнулись, из-за чего нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти, пишет "Чемпионат".

"Макс и Ландо оба отличные парни, думаю они уладят этот момент. Это один из тех случаев, когда все немного раздражены. Однако не стоит обвинять друг друга", — цитирует его Racing News365.

Ньюи добавил, что никаких проблем между гонщиками не будет.