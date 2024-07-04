Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Фьюри в бое с Усиком

Промоутер Фьюри: Тайсон получил ущерб в бое с Усиком

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Промоутер бойца в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что он думает о поражении британца в бою с украинцем Александром Усиком. Поединок прошел 18 мая в Эр-Рияде.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Тайсон Фьюри потерпел первое поражение в карьере раздельным решением. По словам промоутера, все думали, что британец выиграет украинца в восьмом раунде.

"Тайсон пропустил удар в нос, и это сильно отразилось на его собранности. Если вы смотрели бой, то заметили, что он постоянно прикасался к своей голове и носу. Очевидно, он получил ущерб. Это стало небольшим переломным моментом для Усика в этом бою", — заявил Уоррен на YouTube-канале Seconds Out.

В следующем раунде Александр Усик практически сбил Тайсона с ног, пишет "Чемпионат".