Боец Гарри высказался по поводу Казахстанца Рахмонова

Иан Гарри: Рахмонов — опаснейший боец в полусреднем весе UFC

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Ирландский боец в полусреднем весе (до 77 кг) UFC Иан Гарри рассказал, что он думает о соседе по дивизиону казахстанце Шавкате Рахмонове.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Гарри с ним тренировался.

"У меня нет к нему ничего, кроме уважения. У него 18 побед и все досрочные, что весьма показательно. Но чего я не хочу, так это того, чтобы он подрался с кем-то другим и лишился этого "нолика". Я хочу быть тем парнем, который заберёт его. Это вызов, на который я нацелен", — цитирует ирландского спортсмена "Чемпионат".

По его словам, боец из Казахстана — самый опасный парень в дивизионе, не считая чемпиона. Однако Шавката боятся больше, 18 побед и 18 финишей.

"Мы ещё не видели, чтобы кто-то создал ему большие проблемы", — сказал Иан в подкасте The MMA Hour.