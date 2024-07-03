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Реванш за 1683 год: турки празднуют победу над Австрией: УЕФА в ярости

2:44
Спорт

Турецкие футболисты и болельщики празднуют победу над Австрией в чемпионате Европы 2024 года. Своего рода для них это реванш за разгром 1683 года, когда союзные австро-польские войска победили османов под Веной и освободили значительные территории на Балканах.

Реванш за 1683 год: турки празднуют победу над Австрией: УЕФА в ярости
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Турецкие футболисты не стеснялись в выражении эмоций.

УЕФА начал расследование в отношении Мериха Демирала, футболиста сборной Турции. Причиной стал жест, который он продемонстрировал в конце матча с командой Австрии.

Мерих Демирал, звезда сборной Турции на Евро-2024, может быть дисквалифицирован УЕФА. Причиной этого стал "запрещённый националистический жест", который он показал в адрес Австрии. Этот жест связан с "Серыми волками" — крайне правой экстремистской организацией в Турции.

Во Франции и Австрии демонстрация этого жеста запрещена. Австрия ввела такой запрет в 2019 году после того, как парламент страны принял закон, запрещающий символику экстремистских организаций для предотвращения пропаганды террора. За демонстрацию этого жеста может быть наложен штраф в размере до 4000 евро.

В социальных сетях многие призывают УЕФА расследовать этот инцидент. Они считают, что болельщики Турции неоднократно показывали этот жест на матчах Евро-2024, и это происходило в прямом эфире. Они также требуют, чтобы УЕФА ясно обозначил свою позицию по поводу демонстрации правоэкстремистских символов и запретил показ жеста "Серых волков" на стадионах. Они считают, что хотя радость болельщиков за свою команду можно понять и приветствовать, демонстрация приветствия "Серых волков" не имеет ничего общего с торжеством и вредит большинству болельщиков.

Незадолго до начала матча между Турцией и Австрией австрийские фанаты устроили свой собственный демарш. Они пели: "Германия немцам, иностранцы — вон" на мелодию "L'amour toujour". Полиция проводит расследование.

Таким образом, чемпионат Европы вновь показал, что старые межнациональные конфликты в Европе сохраняются, и коллективное бессознательное хранит архетипы давних противоречий. 

Учитывая, что к финалу подходят Франция, Англия, Испания и Германия у болельщиков этих стран появится отличная возможность припомнить друг другу все многовековые обиды, которые обычно остаются за кадром в толерантной Европе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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