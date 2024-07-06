Врач раскрывает секреты: как сбросить вес без изнурительных диет и тренировок

Диеты часто обещают удивительные результаты за короткое время без особых усилий, но к таким обещаниям следует относиться с осторожностью.
На самом деле, поддерживать фигуру не так сложно, если придерживаться рекомендаций врачей и комплексного подхода. В этом случае можно и вовсе обойтись без диеты.
О том, как сохранить красивую фигуру, рассказала врач Татьяна Остапенко в интервью "Российской газете".
Во-первых, для похудения необходимо тратить больше калорий, чем потребляется. Важно учитывать пол, уровень физической активности, возраст и другие особенности организма.
Во-вторых, нужно правильно питаться.
Правильное питание — это не значит переходить только на овощи и морепродукты. Рацион должен быть сбалансированным и включать мясо птицы, овощи и фрукты, рыбу, орехи, семечки и растительное масло. Конечно, потребление мучных изделий следует ограничить, а от фастфуда и вовсе отказаться.
В-третьих, необходимо регулярно заниматься спортом. Это может быть любая физическая активность — танцы, плавание или другие занятия. Главное — регулярность.
В-четвертых, обязательно нужно соблюдать режим дня. Недосыпание негативно влияет на обмен веществ, что снижает эффективность даже самых действенных диет.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.