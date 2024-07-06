Врач раскрывает секреты: как сбросить вес без изнурительных диет и тренировок

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Можно ли сбросить вес без диет: диетолог раскрыла секрет идеальной фигуры

1:27
Спорт

Диеты часто обещают удивительные результаты за короткое время без особых усилий, но к таким обещаниям следует относиться с осторожностью.

Можно ли сбросить вес без диет: диетолог раскрыла секрет идеальной фигуры
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

На самом деле, поддерживать фигуру не так сложно, если придерживаться рекомендаций врачей и комплексного подхода. В этом случае можно и вовсе обойтись без диеты.

О том, как сохранить красивую фигуру, рассказала врач Татьяна Остапенко в интервью "Российской газете".

Во-первых, для похудения необходимо тратить больше калорий, чем потребляется. Важно учитывать пол, уровень физической активности, возраст и другие особенности организма.

Во-вторых, нужно правильно питаться.

Правильное питание — это не значит переходить только на овощи и морепродукты. Рацион должен быть сбалансированным и включать мясо птицы, овощи и фрукты, рыбу, орехи, семечки и растительное масло. Конечно, потребление мучных изделий следует ограничить, а от фастфуда и вовсе отказаться.

В-третьих, необходимо регулярно заниматься спортом. Это может быть любая физическая активность — танцы, плавание или другие занятия. Главное — регулярность.

В-четвертых, обязательно нужно соблюдать режим дня. Недосыпание негативно влияет на обмен веществ, что снижает эффективность даже самых действенных диет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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