Начните день правильно: как сжигать огромное количество калорий с утра

Что нужно делать утром, чтобы разогнать метаболизм

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Хотите улучшить метаболизм и увеличить количество сжигаемых калорий на 200-500 ккал в день? Попробуйте эти три простых утренних действия, и вы увидите результаты уже через неделю.

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Зарядка на свежем воздухе

Утренняя зарядка не только помогает проснуться и придает бодрость, но и значительно ускоряет метаболизм.

Физическая активность по утрам активизирует обменные процессы, благодаря чему ваш организм будет более эффективно превращать жир в энергию в течение всего дня. Занимаясь на свежем воздухе, вы усилите этот эффект, так как утреннее солнце способствует ускорению обмена веществ.

Интенсивные нагрузки

Чтобы сжигать больше калорий, добавьте к утренней гимнастике 2,5 минуты интенсивных упражнений, таких как бег на короткие дистанции, отжимания или прыжки на скакалке.

Эти 2,5 минуты помогут вашему организму переключиться на сжигание жира вместо его накопления.

Полезный завтрак

Начинайте день с плотного и полезного завтрака, если хотите превратить свое тело в эффективную "фабрику" по сжиганию жира.

В течение 40 минут после пробуждения съешьте яйца, овсянку, творог, свежие овощи и фрукты. Не забудьте о чашке кофе — это идеальный напиток для ускорения метаболизма.