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Как стать красивой в один миг: сжигаем жир на "ляшках" и животе

Тренер Журавлев рассказал, как сжечь жир на ногах и животе

2:40
Спорт

Сохранение стройной фигуры и избавление от лишнего жира в проблемных зонах, таких как ляшки и низ живота, требует комплексного подхода. Известный тренер Владимир Журавлев делится своими советами, как с помощью упражнений достичь желаемого результата.

Тренер Журавлев рассказал, как сжечь жир на ногах и животе
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Основные принципы тренировок

Первое, на что обращает внимание тренер Журавлев, — это необходимость регулярных тренировок и соблюдения правильного режима питания. Упражнения должны быть разнообразными, включающими как кардионагрузку, так и силовые тренировки. Кардио помогает сжигать калории, а силовые упражнения способствуют укреплению мышц и ускорению обмена веществ.

Кардионагрузка

Для эффективного сжигания жира тренер рекомендует включать в программу кардионагрузку. Это могут быть бег, велосипед, прыжки на скакалке или высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Кардиотренировки помогают ускорить сердечный ритм и сжечь больше калорий.

Силовые упражнения

Приседания и выпады — базовые упражнения для проработки мышц ног и ягодиц. Выполняя их, важно следить за техникой: спина должна быть прямой, колени не выходят за носки. Эти упражнения можно усложнять, добавляя утяжелители.

Планка — универсальное упражнение для укрепления мышц кора, включая низ живота. Для выполнения планки нужно принять упор лежа, удерживая тело на локтях и носках. Следите, чтобы тело было прямым, без прогибов в пояснице.

Велосипед — эффективное упражнение для мышц пресса. Лежа на спине, поднимайте ноги и выполняйте движения, имитирующие кручение педалей велосипеда, стараясь касаться локтем противоположного колена.

Комплексный подход

Важно помнить, что локальное жиросжигание — миф. Жир уходит комплексно по всему телу, поэтому необходимо уделять внимание не только проблемным зонам, но и общей физической активности. В дополнение к тренировкам, следует контролировать калорийность рациона и избегать избыточного потребления углеводов и жиров.

По мнению тренера Журавлева, чтобы избавиться от жира на ляшках и в области низа живота, необходимо сочетать кардионагрузки с силовыми упражнениями, соблюдать правильное питание и вести активный образ жизни. Регулярные тренировки и дисциплина в питании приведут к желаемым результатам и помогут поддерживать отличную физическую форму.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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