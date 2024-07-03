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"Братский кубок". Футбольный сезон начинается играми с друзьями из Сербии

В Москве "Динамо" открывает сезон "Братским кубком"

2:43
Спорт

В преддверии нового футбольного сезона 3 июля в Москве стартовал "Братский кубок".

В Москве "Динамо" открывает сезон "Братским кубком"
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

В гости к российским "Динамо" и ЦСКА приехали спортсмены из Сербии. Футболисты белградских команд "Партизан" и ОФК померятся силами с московскими командами. А этот международный турнир с удовольствием посетит российский болельщик, который в общем-то уже соскучился по "большому" отечественному футболу. Корреспондент Pravda. Ru побывал на этом матче.

Открывался "Братский кубок" на центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина. В первом матче динамовцы принимали "Партизан". Кстати, перед матчем довольно большой концерт дали известные исполнители Mia Boyka и Лёша Свик.

"Динамо" (стартовый состав): Лунёв, Танасиевич, Кутицкий, Майсторович, Лаксальт, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Макаров, Тюкавин, Пименов.

Экс-футболисты бело-голубых Руслан Пименов и Йован Танасиевич в качестве приглашённых звёзд провели на поле несколько минут.

Сам матч проходил с преимуществом "Динамо". Видно было, что команды только набирают форму, скорости были весьма невысокими. Первый тайм голов не принёс, хотя у россиян было несколько отличных возможностей открыть счёт.

Вторая половина встречи проходила по похожему сценарию — небольшим преимуществом владели бело-голубые. И после ряда опасных моментов у ворот сербского голкипера Александра Йовановича, вышедший на замену Иван Лепский после углового и после серии рикошетов превосходным ударом на 76-й минуте открыл счёт. Отскок от штанги в сетку лишь скрасил гол.

Счёт обязывал гостей пойти в атаку более смело. Первые пять минут после пропущенного гола они насели на ворота "Динамо". Но максимум, что у сербов удалось, это подать несколько опасных навесов. Ну и в завершение динамовцы смогли организовать быструю контратаку, и на 86-й минуте Вячеслав Грулёв удвоил счёт. Однако к чести "Партизана" надо сказать, что рук, а точнее, ног футболисты гостей не опустили, и на 88-й минуте Неманья Николич один гол отыграл.

Последняя пятиминутка была нервной, а в итоге хозяева сами подарили ничью гостям. В неразберихе у ворот "Динамо" ошибся вратарь Андрей Кудравец, и оказавшийся самым расторопным в этом эпизоде Александр Шчекич установил окончательный счёт — 2:2.

Регламент соревнований ничьих не допускает, поэтому сразу после игры победитель выявлялся в серии пенальти. В 11-метровых точнее оказались гости — 4:2. У сербов есть первая победа турнира.

Братский кубок. В Москву приехали сербские футбольные клубы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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