ФК "Ахмат" хотел купить у "Каза Пии" форварда Кардозо за € 3 млн

Футбольный клуб "Ахмат" хотел купить футболиста Фелиппе Кардозо у португальской "Каза Пии". Чеченский клуб предложил за его трансфер € 3 млн, пишет O Jogo.
Однако руководство португальской команды отказало грозненцам. Причиной этому стала предложенная денежная сумма. Португальский клуб требует за Кардозо больше, чем 3,5 млн евро.
Напомним, что 25-летний футболист перешел в "Каза Пию" из бразильского клуба "Сантос" на правах свободного агента в прошлом году.
Форвард забил за португальскую команду в предыдущем сезоне 6 голов в 29 матчах, пишет "Чемпионат".
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.