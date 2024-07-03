ФК "Ахмат" хотел купить у "Каза Пии" форварда Кардозо за € 3 млн

O Jogo: "Ахмат" предложил "Каза Пии" купить у них игрока Кардозо за € 3 млн

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Ахмат" хотел купить футболиста Фелиппе Кардозо у португальской "Каза Пии". Чеченский клуб предложил за его трансфер € 3 млн, пишет O Jogo.

Фото: commons.wikimedia.org by Джалвади Малаев, CC BY-SA 3.0

Однако руководство португальской команды отказало грозненцам. Причиной этому стала предложенная денежная сумма. Португальский клуб требует за Кардозо больше, чем 3,5 млн евро.

Напомним, что 25-летний футболист перешел в "Каза Пию" из бразильского клуба "Сантос" на правах свободного агента в прошлом году.

Форвард забил за португальскую команду в предыдущем сезоне 6 голов в 29 матчах, пишет "Чемпионат".