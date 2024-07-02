Тренер сборной Португалии Мартинес поддержал Роналду после незабитого пенальти

Тренер Мартинес: У Роналду шесть Евро за спиной, но он ещё считает себя молодым

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Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду на 105 минуте не забил с пенальти в матче со Словенией, из-за чего заплакал. Его поддержал тренер национальной команды Роберто Мартинес.

Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Неудачный момент в игре Роналду произошел в 1/8 финала Евро-2024. Он не смог забросить мяч в ворота противника с 11 метров. Кроме того, 39-летний нападающий не реализовал несколько стандартных положений.

"Криштиану — единственный игрок, у которого шесть Евро за спиной, но он по-прежнему считает себя молодым. Эти эмоции невероятны. Я хочу поблагодарить его за то, что он такой, какой есть", — цитирует Роберто "Чемпионат".

Он добавил, что команда очень гордится Роналду.