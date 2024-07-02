Баскетболист Джеймс хочет подписать многолетний контракт с "Лейкерс"

Баскетболист Бронни Джеймс может на долгое время стать игроком "Лейкерс".
Сын игрока "озёрников" Леброна собрался подписать многолетнее гарантированное соглашение новичка с американской командой.
Кстати, первые два года контракта каждого новичка гарантированы в соответствии с коллективным договором НБА, и эти контракты могут быть продлены на третий и четвёртый год с увеличением годовой зарплаты на протяжении всего срока действия контракта, пишет "Чемпионат".
Джеймс выбран пол 55-м номером "Лос-Анджелес Лейкерс", где выступает его отец.
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