Баскетболист Джеймс хочет подписать многолетний контракт с "Лейкерс"

The Athletic: Бронни Джеймс собирается подписать многолетнее соглашение с "Лейкерс"

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Баскетболист Бронни Джеймс может на долгое время стать игроком "Лейкерс".

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad, CC BY 2.0

Сын игрока "озёрников" Леброна собрался подписать многолетнее гарантированное соглашение новичка с американской командой.

Кстати, первые два года контракта каждого новичка гарантированы в соответствии с коллективным договором НБА, и эти контракты могут быть продлены на третий и четвёртый год с увеличением годовой зарплаты на протяжении всего срока действия контракта, пишет "Чемпионат".

Джеймс выбран пол 55-м номером "Лос-Анджелес Лейкерс", где выступает его отец.