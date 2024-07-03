Бойца MMA Рзаева требуют арестовать за экстремизм

Бойца смешанных единоборств (ММА) из Азербайджана Джавида Рзаева требуют арестовать за то, что он позволил себе оскорбить россиянина Артура Кулинского.
Конфликт произошел на турнире лиги Hardcore Fighting. Рзаев там одержал победу над российским спортсменом Сергеем Приходько. После боя азербайджанец поругался с Кулинским, назвав его "русской свиньей". Затем Рзаев начал провоцировать его на драку. Однако ведущему удалось урегулировать ситуацию, он остановил бойца, напомнив, что ни у кого нет права оскорблять другую нацию.
Джавид 2 июля записал обращение, где объяснил, что не хотел задеть нацию. Якобы его слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем россиянам.
Федерация бокса России отреагировала на ситуацию, пишет "Чемпионат".
"Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения", — говорится в официальном пресс-релизе федерации бокса.
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