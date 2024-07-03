Бойца MMA Рзаева требуют арестовать за экстремизм

Боец MMA Рзаев оскорбил россиянина Кулинского

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Бойца смешанных единоборств (ММА) из Азербайджана Джавида Рзаева требуют арестовать за то, что он позволил себе оскорбить россиянина Артура Кулинского.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Конфликт произошел на турнире лиги Hardcore Fighting. Рзаев там одержал победу над российским спортсменом Сергеем Приходько. После боя азербайджанец поругался с Кулинским, назвав его "русской свиньей". Затем Рзаев начал провоцировать его на драку. Однако ведущему удалось урегулировать ситуацию, он остановил бойца, напомнив, что ни у кого нет права оскорблять другую нацию.

Джавид 2 июля записал обращение, где объяснил, что не хотел задеть нацию. Якобы его слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем россиянам.

Федерация бокса России отреагировала на ситуацию, пишет "Чемпионат".

"Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения", — говорится в официальном пресс-релизе федерации бокса.