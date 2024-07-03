Футболист Томпсон отстранён от тренировок с основой из-за лишних килограммов

Руководство футбольного клуба "Оренбург" решило отстранить от тренировок с основной командой крайнего нападающего Хорди Томпсона из-за его лишнего веса.
Килограммы футболист набрал во время отпуска, пишет En Cancha.
"Я похудел, они заставляют меня. Я только что закончил плавать, представь себе", — сказал 19-летний игрок в прямом эфире в соцсети.
Ранее СМИ писали, что Томпсон в Чили, напал на мать своей избранницы, из-за того, что она "застукала" его в квартире с пятью девушками лёгкого поведения. Однако муж женщины вовремя вмешался в ситуацию и помог ее урегулировать.
Через какое-то время Томпсон вернулся в расположение российского футбольного клуба, пишет "СЭ".
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