Футболист Томпсон отстранён от тренировок с основой из-за лишних килограммов

En Cancha: Игрок "Оренбурга" Томпсон не будет заниматься с основой из-за лишнего веса

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство футбольного клуба "Оренбург" решило отстранить от тренировок с основной командой крайнего нападающего Хорди Томпсона из-за его лишнего веса.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Килограммы футболист набрал во время отпуска, пишет En Cancha.

"Я похудел, они заставляют меня. Я только что закончил плавать, представь себе", — сказал 19-летний игрок в прямом эфире в соцсети.

Ранее СМИ писали, что Томпсон в Чили, напал на мать своей избранницы, из-за того, что она "застукала" его в квартире с пятью девушками лёгкого поведения. Однако муж женщины вовремя вмешался в ситуацию и помог ее урегулировать.

Через какое-то время Томпсон вернулся в расположение российского футбольного клуба, пишет "СЭ".