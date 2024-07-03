Макгрегор поддержал Роналду, который расплакался после матча со Словенией

Макгрегор — о плаче Роналду: Это истинная страсть к своей стране

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на слёзы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Футболист был расстроен из-за того, что он не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией.

"Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле! Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!" — цитирует Макгрегора портал "СЭ".

Дело в том, что португалец не смог попасть в ворота с одиннадцатиметрового удара на 105-й минуте игры. Однако в серии послематчевых пенальти он был точен, реализовав первый удар своей сборной.

В итоге Португалия будет играть в 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Матч пройдёт 5 июля.