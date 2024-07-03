Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг Уимблдона

Калинская будет играть второй круг Уимблдона-2024

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Россиянка Анна Калинская победила венгерскую теннисистку Панну Удварди в первом круге Уимблдона-2024.

Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, CC BY 2.0

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки состязались 1 час 5 минут.

Анна Калинская 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

Удварди выполнила 5 эйсов, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Калинская впервые победила на Уимблдоне. Во втором круге турнира ее соперницей станут Мария Боузкова из Чехии и Хулия Риера из Аргентины, сообщает портал "СЭ".

Кстати, призовой фонд турнира составляет 63 470 000 долларов.