Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Анна Калинская победила венгерскую теннисистку Панну Удварди в первом круге Уимблдона-2024.
Матч закончился со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки состязались 1 час 5 минут.
Анна Калинская 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.
Удварди выполнила 5 эйсов, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.
Калинская впервые победила на Уимблдоне. Во втором круге турнира ее соперницей станут Мария Боузкова из Чехии и Хулия Риера из Аргентины, сообщает портал "СЭ".
Кстати, призовой фонд турнира составляет 63 470 000 долларов.
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