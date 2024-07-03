Теннисист Джокович вышел во второй круг Уимблдона

Теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу в трех сетах наш чешским спортсменом Вита Копршиву в первом круге лондонского турнира Уимблдон.
Теннисисты состязались 1 час 59 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 6 брейк-пойнтов из 15. У чешского спортсмена 4 эйса и 5 двойных ошибок, пишет "СЭ".
Джоковичу пришлось играть после перенесенной в мае операции. Ранее у него была травма колена, которую он получил на Открытом чемпионате Франции. Она стала причиной его снятия с турнира на стадии 1/4 финала.
В следующем круге Уимблдона соперником серба станет победитель пары Джейкоб Фернли испанец Алехандро Моро Каньяс.
Напомним, что Уимблдон или Турнир "Большого шлема" проходит в Англии. Его призовой фонд составляет 63 470 000 долларов.
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