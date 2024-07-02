Рублёв о том, что избил себя ракеткой: Мне нужно было выплеснуть свои эмоции

Теннисист Рублёв рассказал, из-за чего он избил себя ракеткой во время игры

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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира из РФ Андрей Рублёв рассказал, из-за чего он так эмоционально вёл себя во время матча первого круга на Уимблдоне-2024.

Фото: flickr.com by JC, CC BY 2.0

Рублёв впервые с 2021 года проиграл. Его соперником был 122-я ракетка мира Франсиско Комесанье.

Рублёв в ходе игры ругался и избивал себя ракеткой, даже разбил коленку.

"Я бы не стал этого делать, если бы у меня была возможность бить ракеткой по корту. Но нам не разрешают бить по траве… Я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции", — цитирует Рублёва The Tennis Letter со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.