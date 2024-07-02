Путь в четвертьфинал открыт: Нидерланды обыграли Румынию на Евро

Нидерланды будут состязаться в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии до 14 июля.
В матче 1/8 финала сборная Нидерландов одержала победу на национальной командой Румынии.
Нидерландцы забили Румынам три мяча в ворота, при этом не пропустили ни одного года в свои.
Футболист Коди Гакпо на 20 минуте открыл счет. Второй гол в ворота румынцев забил Дониэлл Мален, третий мяч тоже удалось забить Малену, пишет "Газета.Ru".
Нидерланды далее будут состязаться с победителем пары Австрия — Турция. Они сыграют 2 июля в 22.00 по московскому времени.
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