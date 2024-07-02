Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда в пюре лучше всего добавлять масло?
Стало известно, почему кошки любят лежать на вещах
Лучшие летние напитки для похудения и освежения в жару
Теннисист Рублёв рассказал, из-за чего он избил себя ракеткой во время игры
Двойной удар по экономике: Китай пострадал от наводнений и засухи
Лиам Нисон, потеряв жену, посвятил себя работе и детям
Учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске
Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов
Аэрофлот восстанавливает полеты на Сейшелы
Появилось расписание первых семи туров нового сезона РПЛ

РПЛ опубликовала расписание первых семи туров чемпионата

4:38
Спорт

На официальном сайте Российской премьер-лиги стало доступно расписание первых семи туров нового сезона-2024/25.
1-й тур
20 июля (суббота)
15:00 «Локомотив» — «Акрон»
17:30 «Крылья Советов» — «Зенит»
20:00 «Динамо» — «Факел»
20:00 «Ростов» — ЦСКА
21 июля (воскресенье)
17:30 «Оренбург» — «Спартак»
20:00 «Химки» — «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Ахмат» — «Краснодар»
22 июля (понедельник)
20:00 «Пари НН» — «Рубин»
2-й тур

РПЛ опубликовала расписание первых семи туров чемпионата
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

26 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
27 июля (суббота)
15:00 «Пари НН» — ЦСКА
17:30 «Динамо» — «Локомотив»
17:30 «Рубин» — «Зенит»
20:00 «Факел» — «Акрон»
28 июля (воскресенье)
15:00 «Химки» — «Спартак»
17:30 «Оренбург» — «Ахмат»
20:00 «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
3-й тур
3 августа (суббота)
15:00 «Акрон» — «Динамо»
17:30 «Зенит» — «Ростов»
20:00 «Рубин» — «Химки»
4 августа (воскресенье)
15:30 ЦСКА — «Оренбург»
18:00 «Факел» — «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
20:30 «Ахмат» — «Локомотив»
5 августа (понедельник)
20:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
4-й тур
9 августа (пятница)
18:30 «Пари НН» — «Химки»
20:45 «Ростов» — «Рубин»
10 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
17:30 «Зенит» — «Динамо»
17:30 «Оренбург» — «Акрон»
20:00 «Краснодар» — ЦСКА
11 августа (воскресенье)
17:30 «Крылья Советов» — «Факел»
20:00 «Спартак» — «Ахмат»
5-й тур

17 августа (суббота)
17:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» — «Оренбург»
18 августа (воскресенье)
15:00 «Химки» — «Зенит»
17:30 «Факел» — «Спартак»
17:30 ЦСКА — «Локомотив»
20:00 «Краснодар» — «Пари НН»
19 августа (понедельник)
17:30 «Акрон» — «Рубин»
20:00 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
6-й тур
23 августа (пятница)
20:00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
24 августа (суббота)
15:00 ЦСКА — «Акрон»
17:30 «Зенит» — «Спартак»
17:30 «Факел» — «Оренбург»
20:00 «Ахмат» — «Химки»
25 августа (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» — «Пари НН»
17:30 «Динамо» — «Краснодар»
20:00 «Локомотив» — «Ростов»
7-й тур
31 августа (суббота)
15:00 «Химки» — ЦСКА
17:30 «Пари НН» — «Зенит»
19:45 «Спартак» — «Рубин»
20:00 «Ахмат» — «Акрон»
1 сентября (воскресенье)
15:00 «Оренбург» — «Динамо»
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» — «Краснодар»
20:00 «Ростов» — «Факел»

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
Учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске
Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов
Аэрофлот восстанавливает полеты на Сейшелы
После отравления можно есть бананы и картофель
Для выплаты ипотеки под 19% россиянам нужно работать без отдыха
Кинологи рассказали, как развеселить собаку
Какие квартиры не подлежат страхованию и почему?
Клафути с вишней: простое тесто на молоке и много сочных ягод
Все, что вам нужно знать о выборе детской косметики
Почему выгодно покупать зимнюю одежду летом: основные преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников