Игрок сборной Турции Демирал стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф Евро

Защитник турецкой национальной команды Мерих Демирал забил самый быстрый гол в ворота соперника в истории плей-офф Евро.
Он забросил мяч на 57-й секунде после углового в игре 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу австрийскому голкиперу. Демирал побил рекорд, принадлежавший поляку Роберту Левандовскому, забившему на 100-й секунде четвертьфинального матча Евро-2016 против португальской сборной.
Гол турецкого защитника — второй среди самых быстрых в истории чемпионатов Европы.
РИА Новости пишет, что самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов мира принадлежит тоже турецкому футболисту Хакану Шукюру.
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