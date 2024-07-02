Игрок сборной Турции Демирал стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф Евро

Футболист Демирал забил самый быстрый гол в истории плей-офф Евро

Защитник турецкой национальной команды Мерих Демирал забил самый быстрый гол в ворота соперника в истории плей-офф Евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Он забросил мяч на 57-й секунде после углового в игре 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу австрийскому голкиперу. Демирал побил рекорд, принадлежавший поляку Роберту Левандовскому, забившему на 100-й секунде четвертьфинального матча Евро-2016 против португальской сборной.

Гол турецкого защитника — второй среди самых быстрых в истории чемпионатов Европы.

РИА Новости пишет, что самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов мира принадлежит тоже турецкому футболисту Хакану Шукюру.