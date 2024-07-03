В Европе 4 октября стартует новый сезон НХЛ

Новый сезон НХЛ начнётся 4 октября в Европе

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Календарь сезона-2024/25 опубликовала Национальная хоккейная лига. Первые матчи проведут 4 и 5 октября в Чехии.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

Они пройдут в рамках Глобальной серии НХЛ. В Северной Америке матчи начнутся 8 октября. Регулярный чемпионат закончится 17 апреля. Зимнюю классику проведут 31 декабря. В ее рамках выступят "Сент-Луис" и "Чикаго". 1 марта "Коламбус" и "Детройт" проведут матч на открытой арене, пишет "СЭ".

10 февраля начнется регулярный чемпионат НХЛ. Однако он приостановится для проведения Кубка четырех наций между Канадой, Финляндией Швецией и США.