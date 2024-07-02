Фитнес для водителей: тренер назвала упражнения для тех, кто за рулём

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала упражнения, которые полезно выполнять тем, кто часто ездит за рулём.
"Также на психофизиологическом состоянии водителей сказываются ограничения подвижности плечевых суставов, шум, мелькание света, перекусы в дороге. Это приводит к гастритам, остеохондрозам, геморроям, нарушениям зрения и артритам, которые входят в список водительских заболеваний", — цитирует тренера "СЭ".
Тренер посоветовала полезные упражнения.
"Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте о гимнастике глаз", — перечислила она.
Соболь порекомендовала сжимать и разжимать ягодицы, чтобы снизить риск застоя крови в области малого таза.
"Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2-3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте", — заключила эксперт.
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