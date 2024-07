Прыгунье Аляевой дали нейтральный статус на Олимпиаду в Париже

Тренер Елена Федоренчик рассказала, что российской прыгунье на батуте Софии Аляевой дали нейтральный статус от Международной федерации гимнастики.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0