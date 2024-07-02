Прыгунье Аляевой дали нейтральный статус на Олимпиаду в Париже

Тренер Елена Федоренчик рассказала, что российской прыгунье на батуте Софии Аляевой дали нейтральный статус от Международной федерации гимнастики.
"Мы рассматриваем ее с прицелом на следующие Олимпийские игры. София уже выступила на юниорских соревнованиях в Швейцарии, где стала первой с большим отрывом", — цитирует тренера ТАСС.
В начале февраля этого года нейтральный статус получили 4 российских прыгуна на батуте. Это Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.
Напомним, что в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.
Однако россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Игр.
ОИ-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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