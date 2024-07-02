Прыгунье Аляевой дали нейтральный статус на Олимпиаду в Париже

Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Елена Федоренчик рассказала, что российской прыгунье на батуте Софии Аляевой дали нейтральный статус от Международной федерации гимнастики.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Мы рассматриваем ее с прицелом на следующие Олимпийские игры. София уже выступила на юниорских соревнованиях в Швейцарии, где стала первой с большим отрывом", — цитирует тренера ТАСС.

В начале февраля этого года нейтральный статус получили 4 российских прыгуна на батуте. Это Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

Напомним, что в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Однако россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Игр.

ОИ-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.