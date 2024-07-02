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Российские ученые создали уникальный витаминный рассол для спортсменов

Инновационный рассол для восполнения витаминов придумали в России

0:48
Спорт

Российские ученые из РОСБИОТЕХа создали рассол, способный привести к здоровому уровню гидратации и электролитного баланса, восполнить дефицит минералов и витаминов.

Инновационный рассол для восполнения витаминов придумали в России
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Chernogorodov, CC BY 4.0

Его действие связано с поступлением в организм солей калия и магния.

Ученые поработали над рецептурой рассола — определили правильную концентрацию соли и добавили пряностей.

"Речь идет о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, не требующий ферментации", — цитирует ученых "RT”.

Уникальный рассол подойдет спортсменам для повышения работоспособности до и после тренировки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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