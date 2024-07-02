Юрист рассказал, за что ФНС арестовала счета Нурмагомедова

Юрист Илья Прокофьев объяснил, из-за чего мог быть наложен арест на счета бывшего обладателя чемпионского пояса UFC Хабиба Нурмагомедова.
"Размер такого долга может быть вызван, например, вступившим в законную силу решением суда о взыскании денежных средств по тем или иным обязательствам. Также это может быть суммой неуплаченных по каким-то причинам налогов", — цитирует юриста "СЭ".
Однако, по словам Прокофьева, для образования такой большой задолженности по налогам, доход должен составить более миллиарда рублей.
Юрист отметил, что в рамках исполнительного производства, кроме ареста банковских счетов, судебные приставы могу наложить запрет на выезд из страны, либо обратиться с требованием в суд об обращении взыскания на имущество.
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