Юрист рассказал, за что ФНС арестовала счета Нурмагомедова

Юрист Прокофьев: Задолженность как у Хабиба возможна при доходе более млрд руб

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Юрист Илья Прокофьев объяснил, из-за чего мог быть наложен арест на счета бывшего обладателя чемпионского пояса UFC Хабиба Нурмагомедова.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

"Размер такого долга может быть вызван, например, вступившим в законную силу решением суда о взыскании денежных средств по тем или иным обязательствам. Также это может быть суммой неуплаченных по каким-то причинам налогов", — цитирует юриста "СЭ".

Однако, по словам Прокофьева, для образования такой большой задолженности по налогам, доход должен составить более миллиарда рублей.

Юрист отметил, что в рамках исполнительного производства, кроме ареста банковских счетов, судебные приставы могу наложить запрет на выезд из страны, либо обратиться с требованием в суд об обращении взыскания на имущество.