Павлович прокомментировал бой с Волковым

Сильнейший российский тяжеловес UFC Сергей Павлович поделился своими мыслями о поражении в поединке с бойцом Александром Волковым.
Он заявил, что нормально чувствует себя после их состязания.
"Небольшие травмы, перелом носа, но ничего, заживет. В настоящее время нужно восстанавливаться, затем много работать. К поединку подготовился хорошо и лагерь прошел хороший. Никаких вопросов по подготовке не может быть", — цитирует Павловича MMA. Metaratings.ru.
22 июня Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 6. На счету 32-летнего тяжеловеса 18 побед и 3 поражения, в активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений.
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