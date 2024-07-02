Павлович прокомментировал бой с Волковым

Павлович считает, что в бою с Волковым многое пошло не так

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сильнейший российский тяжеловес UFC Сергей Павлович поделился своими мыслями о поражении в поединке с бойцом Александром Волковым.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Он заявил, что нормально чувствует себя после их состязания.

"Небольшие травмы, перелом носа, но ничего, заживет. В настоящее время нужно восстанавливаться, затем много работать. К поединку подготовился хорошо и лагерь прошел хороший. Никаких вопросов по подготовке не может быть", — цитирует Павловича MMA. Metaratings.ru.

22 июня Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 6. На счету 32-летнего тяжеловеса 18 побед и 3 поражения, в активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений.