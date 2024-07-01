Футбольный агент Прохоров высказался о работе тренера Семака в "Зените"

Футбольный агент Артем Прохоров рассказал, что думает о сезоне-2023/24 для петербургского футбольного клуба "Зенит".
"Задачу они выполнили, выиграв чемпионат и Кубок. Да, это был напряженный сезон для фанатов, но Сергей Семак все равно доказал, что он — сильнейший тренер в России", — приводит слова футбольного агента Metaratings. ru.
По его словам, многие считают, что с такими игроками кто угодно станет чемпионом, но в футбол играют не деньги. Важная заслуга Семака в том, что он сумел найти общий язык с бразильскими футболистами.
Добавим, что по итогам минувшего сезона петербургский футбольный клуб впервые сумел оформить требл.
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