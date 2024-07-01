Василевский высказался об успехах Перейры в UFC

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Василевский об успехах Перейры в UFC: Этот парень меня удивляет

0:48
Спорт

Российский боец UFC Вячеслав Василевский по поводу успехов бразильского спортсмена Алекса Перейры в UFC. Его слова приводит портал "СЭ".

Василевский об успехах Перейры в UFC: Этот парень меня удивляет
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Этот парень меня удивляет. Он ведь большую часть карьеры провел в кикбоксинге. По большому счету, ударник, который залетел в UFC и два раза выигрывал титул. Знаете, не каждому кикбоксеру такое дано", — заявил российский спортсмен.

Василевский считает, что дело не в заслугах бразильца в кикбоксинге. Он считает, что Перейра его смог адаптировать под смешанные единоборства.

"Стоит обратить внимание на его борцовские навыки. Его очень тяжело перевести и контролировать", — добавил российский боец UFC.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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