Василевский высказался об успехах Перейры в UFC

Василевский об успехах Перейры в UFC: Этот парень меня удивляет

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский боец UFC Вячеслав Василевский по поводу успехов бразильского спортсмена Алекса Перейры в UFC. Его слова приводит портал "СЭ".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Этот парень меня удивляет. Он ведь большую часть карьеры провел в кикбоксинге. По большому счету, ударник, который залетел в UFC и два раза выигрывал титул. Знаете, не каждому кикбоксеру такое дано", — заявил российский спортсмен.

Василевский считает, что дело не в заслугах бразильца в кикбоксинге. Он считает, что Перейра его смог адаптировать под смешанные единоборства.

"Стоит обратить внимание на его борцовские навыки. Его очень тяжело перевести и контролировать", — добавил российский боец UFC.