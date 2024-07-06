Не горбимся: тренер рассказал, как убрать сутулость

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Умение держать спину — это не только здоровье, но и уверенность в себе, привлекательность и харизма. Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, как добиться красивой осанки.

Фото: Own work by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

По его словам, основная причина нарушения осанки — это слабость мышц. Так как осанка — это определенное положение костей и суставов, поддерживаемое мышцами и связками.

Чтобы осанка была красивой, нужно больше ходить, найти физическую активность по душе и уделять ей по 3-4 часа в неделю.

"Если я 15 раз за день поднимаю руки над головой, чтобы что-то взять, поставить или перенести, это уже будет хорошим подспорьем для здоровой спины", — уверен Соломин, слова которого приводит "СЭ".

Кроме того, важно делать растяжку.

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