Упражнения для тазобедренных суставов

Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, какие упражнения помогут уменьшить боль в тазобедренных суставах.
Боль в тазобедренных суставах может возникнуть после значительных физических нагрузок (пеших экскурсий или переноски тяжестей) или из-за сидячего образа жизни.
"Для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепление внутренних и наружных мышц бедра. И запомните: перед началом любой тренировки важно разогреться и растянуть мышцы", — цитирует тренера "СЭ".
Чтобы облегчить боль, подойдут упражнения: вращения ногами лёжа на полу; четырёхточечный угол на четвереньках; приседания и боковые выпады.
Также нужно растягивать бедра в положении лёжа на спине и в положении сидя.
"Растяжка снимет напряжение в тазобедренном суставе и улучшит гибкость", — уверяет Иванов.
Однако, по словам тренера, боль в тазобедренном суставе может возникнуть из-за того, что человек переусердствовал с интенсивностью и частотой тренировок. В этом случае лучше дождаться, когда мышцы восстановятся, а не нагружать их еще больше.
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