Упражнения для тазобедренных суставов

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Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, какие упражнения помогут уменьшить боль в тазобедренных суставах.

Фото: wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

Боль в тазобедренных суставах может возникнуть после значительных физических нагрузок (пеших экскурсий или переноски тяжестей) или из-за сидячего образа жизни.

"Для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепление внутренних и наружных мышц бедра. И запомните: перед началом любой тренировки важно разогреться и растянуть мышцы", — цитирует тренера "СЭ".

Чтобы облегчить боль, подойдут упражнения: вращения ногами лёжа на полу; четырёхточечный угол на четвереньках; приседания и боковые выпады.

Также нужно растягивать бедра в положении лёжа на спине и в положении сидя.

"Растяжка снимет напряжение в тазобедренном суставе и улучшит гибкость", — уверяет Иванов.

Однако, по словам тренера, боль в тазобедренном суставе может возникнуть из-за того, что человек переусердствовал с интенсивностью и частотой тренировок. В этом случае лучше дождаться, когда мышцы восстановятся, а не нагружать их еще больше.