Растяжка на все тело после тренировки

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Призер соревнований по тяжелой атлетике Елена Ерошкина рассказала о важности выполнения растяжки после завершения силовой тренировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

"Заминка после тренировки так же необходима, как и разминка до начала занятий. В кардиотренировках заминка — это замедление темпа выполнения упражнений и восстановление дыхания, а в силовых тренировках — растяжка", — цитирует тренера "СЭ".

Комплекс упражнений на растяжку для тела

Чтобы растянуть шею, нужно встать ровно, руки опустить вдоль тела.

На выдохе медленно наклонить голову влево, в точке максимального натяжения задержаться на 2-3 секунды. Вернуться в исходное положение. На выдохе наклонить голову вправо, в точке максимального натяжения задержаться на 2-3 секунды. Повторить по 5 раз в каждую сторону.

Чтобы растянуть плечевой пояс и руки, необходимо встать ровно, руки опустить вдоль тела. Поднять правую руку над головой, согнуть ее в локте. Зафиксировать правый локоть левой рукой. Нажать на правый локоть до появления ощущения напряжения мышц (не допуская появления боли). Остаться в этой позе на 30 секунд. Повторить упражнение на другую руку.

Чтобы растянуть спину, нужно лечь на живот, выпрямить ноги, положить ладони под плечи.

Упереться ладонями в пол, поднять голову, выпрямить шею, поднять грудную клетку как можно выше. Зафиксировать позу на 30 секунд. Медленно опуститься.

Чтобы растянуть ягодицы, нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, руки вытянуть вдоль тела. На выдохе медленно подтянуть колени к груди. Зафиксировать позу в верхней точке, удерживать ее полминуты, сообщает "СЭ".